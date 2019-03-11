Германия: переговоры о слиянии крупнейших банков

Акции Deutsche Bank и Commerzbank выросли после того, как в СМИ появились сообщения о возобновлении переговоров по их слиянию. Генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Шьюинг не подтвердил эту информацию, но заявил: «Могу лишь заверить вас, что бизнес от этого не пострадает».

При этом, как отмечает аналитик банка Oddo Seydler Оливер Рот, сотрудников ждут массовые увольнения: «Возможное слияние двух крупнейших банков Германии несомненно приведёт к значительному сокращению рабочих мест, ведь итоговая цель сделки – сокращение расходов».

Между тем, объём производственных заказов в Германии упал в январе на 2,6% по сравнению с декабрём прошлого года, когда этот показатель увеличился на 0,9%. Эксперты, ожидавшие роста заказов на 0,5%, связывают это с падением в стране производства автомобилей. Это, в свою очередь, объясняют неопределённостью торговых перспектив Евросоюза в связи с ожидаемым «брекситом» и тарифными войнами с США.