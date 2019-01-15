Германия избежала "технической рецессии"

Рост экономики Германии - крупнейшей в Европе - замедлился. Но в конце ушедшего года ФРГ все же удалось избежать "технической рецессии" - спада экономики два квартала подряд. Основным драйвером стал внутренний спрос. Об этом заявили в Федеральном статистическом управлении во вторник.