Рост экономики Германии - крупнейшей в Европе - замедлился. Но в конце ушедшего года ФРГ все же удалось избежать "технической рецессии" - спада экономики два квартала подряд. Основным драйвером стал внутренний спрос. Об этом заявили в Федеральном статистическом управлении во вторник.
Германия избежала "технической рецессии"
По оценке специалистов, в 2018 году рост национального ВВП составил 1,5%. Это пятилетний минимум. В 2017 и 2016 году данный показатель равнялся 2,2%.
Самые высокие темпы роста инвестиций наблюдались в секторе строительства
В ушедшем году Германия установила рекорд по численности трудоустроенного населения - почти 45 млн человек.
Наконец, правительство ФРГ зафиксировало исторический максимум бюджетного профицита - 59,2 млрд евро. Годом ранее положительное сальдо составило 34 млрд евро.