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Германия избежала "технической рецессии"

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 Мария Горковская 
Германия избежала "технической рецессии"
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Рост экономики Германии - крупнейшей в Европе - замедлился. Но в конце ушедшего года ФРГ все же удалось избежать "технической рецессии" - спада экономики два квартала подряд. Основным драйвером стал внутренний спрос. Об этом заявили в Федеральном статистическом управлении во вторник.

По оценке специалистов, в 2018 году рост национального ВВП составил 1,5%. Это пятилетний минимум. В 2017 и 2016 году данный показатель равнялся 2,2%.

Самые высокие темпы роста инвестиций наблюдались в секторе строительства

В ушедшем году Германия установила рекорд по численности трудоустроенного населения - почти 45 млн человек.

Наконец, правительство ФРГ зафиксировало исторический максимум бюджетного профицита - 59,2 млрд евро. Годом ранее положительное сальдо составило 34 млрд евро.


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