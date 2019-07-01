Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

Бизнес

Минимальный уровень безработицы в ЕС

 Комментарии
 Мария Горковская 
Минимальный уровень безработицы в ЕС
Размер текста Aa Aa

В Евросоюзе самый низкий уровень безработицы за последние 11 лет. По данным Евростата, в мае этот показатель составил 6,3% в 28 государствах-членах ЕС и 7,5% в 19 странах еврозоны.

Таким образом, сегодня свыше 15,653 млн европейских граждан безработные. Это на 1,277 млн меньше, чем в мае прошлого года.

В то же время, ситуация на рынке труда соседей далеко не однородная. Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Чехии (2,2%), Германии (3,1%) и Нидерландах (3,3%).

Наибольшие проблемы с занятостью в Греции. Здесь без работы остаются свыше 18,1% трудоспособного населения. Причем, особенно сложно приходится молодежи - около 40% мужчин и женщин в возрасте до 25 лет все еще ищут вакансии. С 2010 года в поисках лучшей доли из страны уехали примерно 400 тысяч молодых греков.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube