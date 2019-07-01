Минимальный уровень безработицы в ЕС

В Евросоюзе самый низкий уровень безработицы за последние 11 лет. По данным Евростата, в мае этот показатель составил 6,3% в 28 государствах-членах ЕС и 7,5% в 19 странах еврозоны.

Таким образом, сегодня свыше 15,653 млн европейских граждан безработные. Это на 1,277 млн меньше, чем в мае прошлого года.

В то же время, ситуация на рынке труда соседей далеко не однородная. Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Чехии (2,2%), Германии (3,1%) и Нидерландах (3,3%).

Наибольшие проблемы с занятостью в Греции. Здесь без работы остаются свыше 18,1% трудоспособного населения. Причем, особенно сложно приходится молодежи - около 40% мужчин и женщин в возрасте до 25 лет все еще ищут вакансии. С 2010 года в поисках лучшей доли из страны уехали примерно 400 тысяч молодых греков.