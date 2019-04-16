Нотр-Дам де Пари: невосполнимая потеря

Нотр-Дам де Пари - свидетель триумфов и трагедий Франции, едва не разрушенный во время Великой Французской революции и переживший две мировые войны... В минувший понедельник катастрофический пожар уничтожил крышу здания и привел к обрушению знаменитого шпиля, установленного в XII веке - невосполнимая потеря для готической архитектуры.

В Нотр-Даме хранилась одна из наиболее почитаемых христианских реликвий - Терновый венец Христа, который, как сообщается, удалось спасти. Украшение собора - необыкновенной красоты витражи, в их числе три огромных окна-розы, восходящих к XIII веку. На данный момент неизвестно, уцелело ли в результате пожара хоть одно из них.

В ближайшее время архитекторы и эксперты проведут оценку состояния собора Парижской Богоматери.

На протяжении столетий Нотр-Дам был самым известным зданием Парижа. Он включен в список мировых исторических памятников. Здесь впервые собирались Генеральные штаты (первый парламент Франции), проходила свадьба короля Наварры Генриха IV и Маргариты де Валуа. В этих стенах в 1804 году короновался Наполеон, а в 1944-м был отслужен торжественный молебен по случаю освобождения Парижа. Именно от площади перед собором измеряются сегодня все расстояния во Франции.