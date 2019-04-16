"Нотр-Дам" в огне: СМИ о пожаре в Париже

Снимки, запечатлевшие момент падения шпиля собора Парижской Богоматери, публикуют печатные издания во всем мире. "Катастрофа" - гласит"Фигаро", подробно рассказывающая о трагедии в Париже.

"Наша драма" - обыгрывает "Либерасьон" название собора Нотр-Дам. Газета вышла с подборкой материалов, посвященных главной во Франции новости. Здесь же экскурс в историю самого известного здания Парижа.

"Пламя поглощает Нотр-Дам, символ европейской цивилизации" - восклицает испанская "Паис".

Статьи на первых полосах британских газет также повествуют о чудовищном пожаре в соборе Парижской Богоматери. О впечатлениях очевидцев можно прочитать на страницах "Гардиан".

"Нотр-Дама больше нет... Мир потрясен" констатирует итальянская "Репубблика".

Британская "Индепендент" о скоротечности бытия... "Нотр-Дам в огне": Собор, простоявший практически девять веков, сгорел за 63 минуты....