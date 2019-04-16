Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара Собор Парижской Богоматери будет восстановлен. В понедельник вечером он побывал на месте инцидента и констатировал, что "наихудшего удалось избежать" благодаря мужеству пожарных.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Я сейчас думаю обо всех наших соотечественниках, потому что Собор Парижской Богоматери — это наша история, наша литература, наше воображение. Это место, где мы переживали все наши великие моменты, наши эпидемии, наши войны, наши освобождения. Это эпицентр нашей жизни. Это наш нулевой километр. Здесь так много книг, картин. Это собор всех французов и француженок, даже тех, кто никогда здесь не был.

Я обещаю, что начиная с завтрашнего дня будет запущен национальный сбор средств, который выйдет далеко за пределы наших границ. Мы обратимся к величайшим талантам, и многие из них откликнутся и внесут свой вклад. Мы восстановим, мы восстановим Нотр-Дам. Потому что этого ждут французы. Потому что этого заслуживает наша история, потому что это наша судьба".