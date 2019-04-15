Бастующие в Хартуме отказываются расходиться

"Свобода" и "революция" – кричат участники сидячей забастовки в столице Судана. Акция становится всё масштабнее, несмотря на попытки военных разогнать демонстрантов. В Ассоциации профсоюзов заявили, что в понедельник военнослужащие начали демонтаж заграждений и баррикад. Но участники забастовки не сдаются, они требуют, чтобы военные передали власть гражданскому правительству.

"Правительство свержено, но у нас по-прежнему есть ряд требований. Мы ждем их выполнения. Мы хотим, чтобы все лидеры бывшего режима предстали перед международным судом или перед судом здесь, в Судане. Мы хотим увидеть все это своими глазами", - говорит участница акции.

В понедельник переходный военный совет Судана назначил главой Генштаба генерал-полковника Хашема Абделя Мутталиба Ахмеда Бабакра. Кроме того, совет призвал силы оппозиции как можно скорее назначить нового премьера.

"Чего мы хотим от вас... Мы хотим, что премьер-министра занял независимый человек, патриот своей страны и чтобы это произошло как можно скорее. Мы надеемся, что все с этим согласятся", - заявил член военного совета Яссер Атаар.

REUTERS/Umit Bektas

Днем ранее в Судане был отменен комендантский час. В руководстве военного совета выразили надежду на то, что это станет первым шагом к нормализации жизни в стране. Президент Омар аль-Башир, руководивший Суданом 30 лет, был свергнут армией в прошлый четверг. Власть в стране перешла к военному совету.