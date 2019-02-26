Эвакуация из последнего оплота ИГИЛ

Сотни людей эвакуированы из осаждённого «Демократическими силами Сирии» поселения Багуз, которое находится под контролем террористической группировки «Исламское государство». Их вывезли в понедельник около 50 грузовиков, — передаёт «Франс-Пресс». Речь идёт прежде всего о женщинах и детях, в основном это члены семей исламистов, которых после эвакуации направляют в фильтрационные лагеря и тюрьмы в Ираке и Сирии.

Бежавшая из Багуза жена исламиста, которую разместили в лагере Аль-Хол на северо-востоке Сирии, настаивает, что стала жертвой обстоятельств: «Мы уходили пешком, не взяв с собой ничего. Никто ничего не объяснял. Война очень, очень жестока, мы бежали от неё. В конце концов мы ничего не знали, мы были заперты в наших домах. Мы не понимали, что происходит вокруг, хорошо или плохо идут дела, мы ничего не знали и ничего не видели».

По данным сирийских правозащитников из района Багуза с декабря были эвакуированы около 46 тысяч человек. Ещё пять тысяч остаются на осаждённой территории площадью в полкилометра, — отмечают в руководстве «Демократических сил». Это объединение обещало ликвидировать последний оплот ИГИЛ до конца февраля.