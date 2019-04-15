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Брюссель одобрил начало торговых переговоров с США

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 Антон Хмельнов 
Президент Франции и другие европейские лидеры перед журналистами в Брюсселе
Президент Франции и другие европейские лидеры перед журналистами в Брюсселе -
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Reuters
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Страны Европейского союза в понедельник, 15 апреля приняли окончательное разрешение о начале торговых переговоров с США. Переговоры откладывались в течение нескольких месяцев из-за дипломатического сопротивления со стороны Франции.

Правительства стран ЕС подавляющим большинством голосов проголосовали за утверждение мандата на ведение переговоров, которые пройдут по инициативе Европейской комиссии. При этом Франция голосовала "против", а Бельгия воздержалась.

Еврокомиссия координирует торговую политику 28 стран-членов Европейского Союза и собирается вступить в переговоры по двум направлениям: во-первых, чтобы снизить тарифы на промышленные товары, а во-вторых, чтобы облегчить компаниям соответствие их продукции стандартам ЕС или США.

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