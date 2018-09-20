ОЭСР: торговые тарифы тормозят экономический рост

Организация экономического сотрудничества и развития понизила прогноз роста мирового ВВП на этот и следующий годы. По оценке экспертов , рост мировой экономики составит 3,7% и в 2018-м, и в 2019 году. Рост торговли и инвестиций оказался медленнее, чем ожидалось, и рост заработной платы в большинстве стран оставался скромным, несмотря на то, что безработица в странах ОЭСР упала ниже докризисных показателей.