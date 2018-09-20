Организация экономического сотрудничества и развития понизила прогноз роста мирового ВВП на этот и следующий годы. По оценке экспертов , рост мировой экономики составит 3,7% и в 2018-м, и в 2019 году. Рост торговли и инвестиций оказался медленнее, чем ожидалось, и рост заработной платы в большинстве стран оставался скромным, несмотря на то, что безработица в странах ОЭСР упала ниже докризисных показателей.
ОЭСР: торговые тарифы тормозят экономический рост
ОЭСР: торговые тарифы тормозят экономический рост
Лоренс Бун, старший экономист ОЭСР: «Мы обеспокоены ростом рисков, а в ряде случаев и их материализацией. В частности торговля начинает негативно сказываться на росте мировой экономики. В случае если размер тарифов и количество отраслей, на которые они распространяются, будут расти, последствия для экономики будут еще более ощутимы».
Китай планирует в октябре сократить импортные пошлины на некоторые товары из большинства стран-торговых партнеров. По данным агентства Bloomberg, этот шаг связан со стремлением Пекина стимулировать внутреннее потребление для поддержки снижающегося экономического роста. Снижение пошлин коснётся 1500 наименований товаров широкого потребления. Но о каких группах товаров идет речь, а также на продукцию из каких стран планируется сократить пошлины, пока не известно.