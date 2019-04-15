"Тайгер, с возвращением!"

Поклонники большого спорта празднуют победу легендарного гольфиста на US Masters в Огасте - первую на этом турнире серии "мэйджор" за последние 14 лет. Вудс практически исчез из поля зрения фанатов из-за проблем со здоровьем, и вот - снова триумф.

"После того, что со мной произошло пару лет назад, я и не предполагал, что смогу вернуться. Я еле ходил, не мог сидеть, лежать, вообще что-либо делать. К счастью, мне сделали операцию на спине, и я смог вновь зажить нормальной жизнью. А потом вдруг осознал, что могу и вновь играть в гольф. В конце концов, руки у меня на месте. Я понял: у меня получится", - признался гольфист.

С 15-м за карьеру титулом Major Вудса поздравил Дональд Трамп. Барак Обама выразил восхищение целеустремленностью и мужеством 43-летнего спортсмена.

На протяжении последних лет гольфист редко выходил на поле и гораздо чаще становился героем скандальных хроник. Так, в 2017 году суд приговорил его к общественным работам за опасное вождение автомобиля. Он заснул за рулем под воздействием болеутоляющих препаратов.

После нескольких неудачных сезонов Вудс скатился аж на 1199 место в мировом рейтинге, но всего за два года совершил невероятное и сегодня занимает 12-ю строчку.

До 2011 года на протяжении рекордных 12 лет он был "номером один".