Протестный Белград

Сербская оппозиция объявила субботу днём массовых протестов с лозунгами против президента Александра Вучича. Тысячи людей собрались в центре Белграда, где их встретили усиленные наряды полиции. Противники главы государства обвиняют его в авторитаризме и в ущемлении демократических свобод.

Такие протестные акции проходят в Сербии уже несколько месяцев. Вучич обвиняет оппозицию в стремлении захватить власть и заявляет, что не уступит ни одному из их требований. В СМИ, которые называют проправительственными, распространялись сообщения о том, что противники президента планируют в эти выходные организовать штурм государственных учреждений.