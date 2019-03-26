Досрочные выборы в Сербии могут пройти в июне

Досрочные парламентские выборы могут быть проведены в Сербии в июне этого года. Об этом заявил президент страны Александр Вучич - лидер правящей Сербской прогрессивной партии. Ранее он пообещал назначить такое голосование, если этого потребует оппозиция. Аналитики утверждают, что в настоящий момент Вучич чувствует себя уверенно, так как, согласно опросам, пользуется поддержкой от 44 до 55% населения.

При этом на протяжении последних месяцев в Белграде проходят массовые антиправительственные акции, организованные "Альянсом за Сербию", который объединяет 30 оппозиционных партий и организаций. На прошлой неделе несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в Белграде. Протестующие требовали отставки правительства Вучича. Тогда несколько десятков человек ворвались в здание национального телевидения, а также на некоторое время блокировали президентский дворец.