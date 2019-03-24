Сербы требуют отставки Вучича

Массовые акции протеста с требованием отставки президента Александра Вучича прошли в субботу в Сербии. Оппозиция обвиняет главу государства и его ближайшее окружение в коррупции. На этом фоне звучат призывы к проведению досрочных выборов в течение полугода. В случае отказа властей протестующие обещают "перейти к решительным мерам".

Это уже не первая подобная акция в Сербии. Массовые митинги с требованием смены руководства страны проходят на протяжении нескольких месяцев. Ровно неделю назад в Белграде протестующие взяли штурмом здание национального телевидения Сербии. Чтобы вытеснить толпу властям пришлось задействовать полицейский спецназ.

Позже Александар Вучич пообещал, что всех зачинщиков беспорядков власти найдут и привлекут к ответственности. Однако оппозицию, к которой примкнули видные политические, но также общественные деятели, это не останавливает. По мнению местных наблюдателей, нынешние протесты в Сербии стали самыми серьезными со времени кризиса на Балканах в конце 1990 годов.