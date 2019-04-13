Мигранты с Sea-eye высаживаются на Мальте

Мигранты, спасенные 3 апреля у берегов Ливии, высаживаются на Мальте, а затем будут распределены между Германией, Францией, Португалией и Люксембургом. Об этом заявил в субботу премьер-министр островного государства Джозеф Мускат. На Мальте не останется ни один из них, подчеркнул он.

64 человека, среди которых 12 женщин и двое детей, после десяти дней томительного ожидания на борту судна немецкой неправительственной организации Sea-Eye, наконец-то ступят на твердую землю. У побережья Мальты "Айлан Курди" (по имени 3-летнего сирийского беженца, утонувшего у турецкого берега в 2015 году) оказался после того, как Италия категорически отказалась принять их.

В прошлую пятницу вице-премьер и глава МВД предложил женщинам и детям сойти на берег, но они отказались разлучаться с семьями. Тогда Маттео Сальвини пожелал им "Счастливого пути в Берлин!"