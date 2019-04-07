Sea-eye ждет, где бросить якорь

Судно немецкой неправительственной организации Sea-Eye с 64 мигрантами на борту по-прежнему ожидает решения Германии и Евросоюза о том, в каком порту они могут бросить якорь. В настоящее время "Айлан Курди" (по имени 3-летнего сирийского беженца, утонувшего у турецкого берега в 2015 году) находится в международных водах близ острова Лампедуза.

Накануне 5 человек (три женщины и двое детей), которым итальянские власти предложили спуститься на берег, отказались сделать это, не желая разлучаться с членами своих семей. В пятницу с таким предложением выступил вице-премьер и министр внутренних дел Италии, отказавшись принять всех. такое же решение приняла Мальта.

"Я хочу дать своему ребенку благополучную жизнь, - говорит Исаак, один из мигрантов, - каждый день быть рядом с ним и его матерью - для меня самое большое счастье. Потому что я был разлучен со своей семьей и знаю, какая огромная ценность - семья. Они всегда будут со мной рядом!"

В ответ Маттео Сальвини пожелал мигрантам на Sea-Eye "удачного путешествия в Берлин". Одни приветствуют его твердость, у других его предложение разлучить семьи вызвало гнев. Так, неправительственные организации и пользователи соцсетей напомнили Сальвини, что защита семьи - одна из главных тем его политической программы.

В МВД Германии заявили, что примут свою часть мигрантов в соответствии с соглашением о распределении прибывающих в ЕС. По данным НКО Sea-Eye, 47 немецких городов уже предложили свое гостеприимство.

"Айлан Курди" взял на борт мигрантов, потерпевших бедствие у берегов Ливии, в среду.