Мигранты, захватившие танкер, в суде

Три подростка в возрасте 15, 16 и 19 лет в субботу предстали перед судом Мальты по обвинению в захвате контроля над торговым судном El Hiblu 28 марта, применению силы и принуждению экипажа изменить курс танкера, что в соответствии с мальтийским законодательством считается террористическим преступлением. По уточненным данным, два подростка - выходцы из Гвинеи, один - из Кот-д'Ивуара. Все трое не признали себя виновными. Суд отклонил требование об освобождении подозреваемых под залог.

28 марта торговое судно El Hiblu спасло более 100 мигрантов в Средиземном море, однако они захватили танкер и заставили экипаж изменить курс в сторону Мальты. Захват произошел, когда беженцы поняли, что судно направляется в Африку к побережью Ливии, а не в Европу. Танкер вышел из одного из портов Турции, и большую часть команды составляли турецкие граждане.

Мальтийскому спецназу удалось взять судно под контроль и сопроводить его к берегу, где все захватчики были задержаны. В соответствии с законодательством Мальты, молодым людям может быть вынесен приговор о тюремном заключении на срок от 7 до 30 лет лишения свободы.