ЛГБТ: "В Чечне вновь преследуют геев"

Активисты и активистки российского ЛГБТ-сообщества говорят, что гонения на геев начались после ареста модератора сообщества в одной из социальных сетей, там общались те, кто жил на Северном Кавказе.

Правозащитники утверждают, что с конца декабря прошлого года задержаны и подвергнуты пыткам несколько десятков человек, как мужчин, так и женщин.