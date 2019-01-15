ЛГБТ: "В Чечне вновь преследуют геев"

Активисты и активистки российского ЛГБТ-сообщества говорят, что гонения на геев начались после ареста модератора сообщества в одной из социальных сетей, там общались те, кто жил на Северном Кавказе.
Правозащитники утверждают, что с конца декабря прошлого года задержаны и подвергнуты пыткам несколько десятков человек, как мужчин, так и женщин.
Об этом, в частности, сообщил правозащитник Игорь Кочетков. По его информации, два человека не выдержали пыток и умерли от мучений.
Впервые о преследовании геев в Чечне заговорили полтора года назад, когда Максим Лапунов подал заявление о похищении и издевательствах, которым он подвергся в тюрьме Грозного, в правоохранительные органы, в возбуждении дела ему было отказано.
Со своей стороны глава Чечни Рамзан Кадыров, встречаясь с президентом Росссии, заявил, что публикации в прессе не что иное, как провокация, и что информация о "задержаниях и похищениях в республике" не соответствует действительности.