Предвыборная кампания: состязание в остроумии и в точности прогнозов

В Испании начинается предвыборная кампания - не сумев утвердить бюджет, глава правительства социалист Педро Санчес распустил два месяца назад парламент и назначил дату нового голосования на 28-ое апреля.

Как и в 2016-м году, оно опять будет внеочередным.

На митинге Педро Санчес заявил своим сторонникам, что "представляется очевидным, что если три правых партии объединятся, то начиная с 28-го апреля, вновь можно будет говорить о территориальной усобице, в госорганы вернется коррупция, как вернутся и бюджетные сокращения на социальные нужды, и все это вместе станет отступлением от имеющихся в стране социальных завоеваний".

Педро Санчес пугает своих сторонников отказом от социальных завоеваний Фото Рейтер

Лидер правой Народной партии партии Пабло Касадо не остался в долгу и ответил своему политическому оппоненту: _"Единственная партия, которая сегодня может противостоять Санчесу - это наша Народная партия. Правоцентристы способны защищать конституционные нормы, и именно поэтому за нас сегодня готовы голосовать больше избирателей, чем за сепаратистов, социалистов и коммунистов, вместе взятых".

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Пабло Касадо уверен в победе на выборах Фото Рейтер

И хотя соцопросы отдают победу социалистам, наблюдатели отмечают, что самостоятельно сформировать новый кабинет министров они не смогут, прогнозируется, что их союзниками по возможной коалиции наиболее вероятно станут депутаты из левой партии "Унидас Подемос".

Согласно тем же прогнозам, не менее 12 % голосов может собрать и ультраправая "Вокс". Состав нижней палаты определяется итогами голосования в 50 многомандатных округах, соответствующих каждой из 50 провинций Испании.

Педро Санчес, пока еще премьер и партийный лидер Фото Рейтер