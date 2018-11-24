Испания получила гарантии по Гибралтару и поддержит сделку по "брекситу"

Лидерам стран ЕС предстоит принять решение о соглашении по выходу Великобритании из Европейского союза на экстренном саммите, который состоится в Брюсселе в воскресенье. Глава Евросовета Дональд Туск призвал лидеров ЕС одобрить соглашение.

Накануне серьёзным препятствием к этому оставалась позиция Испании, которая требовала гарантий её участия во всех дальнейших обсуждениях по вопросу Гибралтара. В субботу испанский премьер Педро Санчес подтвердил, что гарантии получены: «Испания достигла соглашения о Гибралтаре. Прежде всего, хочу сказать, что в результате заседание Европейского совета завтра состоится. Во-вторых, ЕС и Великобритания согласились с требованиями, выдвинутыми Испанией, поэтому Испания снимет вето, и проголосует в поддержку "брексита"».

Мадрид настаивал на том, чтобы в соглашении о «брексите» было зафиксировано его право участвовать в переговорах по поводу Гибралтара – заморской территории Великобритании, на которую претендует Испания.

Теперь, когда требование Мадрида удовлетворено, ожидается, что лидеры стран ЕС подпишут документ, который был подготовлен после продолжительных и непростых переговоров между Брюсселем и Лондоном. Здесь будет также принята политическая декларацию о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией.