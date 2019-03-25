Предвыборное путешествие по Европе: Испания

"Совершив поездку в Португалию в рамках нашего десятинедельного предвыборного путешествия по 13 европейским странам , мы отправляемся в Испанию. Наша задача - узнать, что думают испанские граждане о Европейском союзе, его политике, экономике и других ключевых вопросах повестки дня в канун выборов", - передаёт корреспондент Euronews Кристина Хинер.

На 28 апреля в стране назначены всеобщие выборы. А уже через месяц - 29 мая - испанцы выберут новый Европарламент. Все последние годы, пожалуй, самой важной для Испании была проблема единства. И вновь остро встаёт вопрос о сепаратистских устремлениях Каталонии. В то время, как испанское общество и без того крайне поляризировано, как утверждают аналитики.

"Самые большие трудности страна испытывает с Каталонией", - уверяет этот прохожий.

"Что меня больше всего беспокоит в Испании - так это усиление позиций ультраправых и его последствия", - сетует женщина.

"У нас в политике творится полный беспорядок. Действия ни одной из сторон не назовёшь прозрачными. Никто из них не беспокоится о людях", - говорит ещё одна наша собеседница.

Безработица, коррупция, нетерпимость… Что еще волнует умы испанцев в наши дни? И какой они видят свою страну в будущем? Вот что мы намерены выяснить.

Для этого Euronews побывает в мегаполисах, в небольших городах и селениях. И по пути встретится с местными жителями, чтобы выслушать их, узнать о том, что их заботит, на что они надеются.

"Наша первая остановка - Эстремадура. Этот регион славится своими богатыми на урожай сельхозугодиями не только в Испании, но и во всей Европе. Здесь мы побеседуем с местными фермерами о положении сельского хозяйства в стране и Евросоюзе. Затем мы отправимся в провинцию Кордова, где встретимся с молодыми людьми, которые во времена экономического кризиса покинули Испанию, но вскоре вернулись обратно, так как появилась работа. Мы побываем в Кальпе и Аликанте, чтобы узнать мнение живущих там британцев о "брексите", а также о том, каким они видят своё будущее в Испании. И, конечно, мы не проедем мимо Каталонии. Там мы расспросим жителей о борьбе сообщества за независимость и о том, какую роль в разрешении проблемы они отводят ЕС", - рассказывает корреспондент Euronews.

В ближайшие дни наша команда преодолеет почти две тысячи километров в поисках недостающих частей пазла, чтобы попытаться представить зрителям картину столь сложной и разной Европы.