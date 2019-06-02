Энди Руис-младший новый чемпион мира в супертяжелом весе

Энди Руис-младший нокаутировал британского обладателя титула абсолютного чемпиона мира Энтони Джошуа. Руис стал первым мексиканским чемпионом мира в супертяжелом весе. Джошуа, впервые сражавшийся в Соединенных Штатах, защищал свои титулы IBF, WBA и WBO, но был сбит с ног четыре раза, прежде чем рефери остановил бой в седьмом раунде. Руис получил нокдаун в третьем раунде, но вернулся, чтобы отразить удары соперника и победить.

Энди Руис-младший, чемпион WBA/IBF/WBO IBO в супертяжелом весе

"Вы знаете, я просто хочу поблагодарить Бога. Это было бы невозможно без тяжелой работы, особенно моей команды, моего тренера. Мы работали очень усердно, было действительно тяжело. Я хотел доказать всем сомневающимся, что они не правы. Они думали, что я проиграю в третьем раунде или первом раунде. Но знаете что? Я первый мексиканский чемпион мира в супертяжелом весе!"

У Руиса было всего пять полных недель на подготовку к соревнованию. Ожидалось, что противником Энтони Джошуа станет Джаррелл Миллер, но тест спортсмена на содержание в крови запрещенных препаратов оказался положительным.