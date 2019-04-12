Карлос Гон: еще 10 дней тюрьмы

До 22 апреля продлил окружной суд Токио арест бывшего главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. По окончании этих десяти дней японская прокуратура должна будет выдвинуть Карлосу Гону официальные обвинения, либо оформить новый запрос на продление его ареста, либо (как то уже случалось), выпустить под залог.

6 марта Гон был освобожден из тюрьмы под залог в 9 миллионов долларов, но 4 апреля его опять арестовали в связи с новыми подозрениями в махинациях.

Показания, которые накануне дала в окружном суде Токио его супруга Кэрол, "помогут доказать его невиновность", заявил в свою очередь один из адвокатов бывшего главы альянса Дзюнъитиро Хиронака. Кэрол Гон в среду вернулась в Японию из Франции, куда вылетела в срочном порядке после повторного ареста мужа.

Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября прошлого года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь идет о том, что Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 миллиардов иен (более 80 миллионов долларов) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год. По данным следствия, он переложил на корпорацию личные финансовые потери от неудачных операций с ценными бумагами в 2008-м.

Келли, обвиняемый в соучастии в этих махинациях, был отпущен под залог в конце прошлого года, однако Гону в этом было дважды отказано.