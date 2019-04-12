"Брексит" глазами итальянского винодела

Наше путешествие продолжается в городе Верона, в Венецианский области, известной своим виноделием. Здесь производится больше всего вина, продаваемого Италией на экспорт.

Я нахожусь в фирменном магазине «Мази», хозяйства, производящего вино с 1772 г. Со мной Раффаэле Боскаини, который представляет седьмое поколение этого семейного предприятия.

– Наверное, вы знали с самого начала, что это ваше предназначение!

– Да, я всегда знал, что я пойду по стопам своих предков, потому что в наших краях, в которых производятся вина Вальполичелла и Амароне, люди перенимают традиции с самого раннего возраста.

– Ваше вино продаётся по всему миру, в том числе в Великобритании. Насколько для вас важен британский рынок?

– Несомненно, для нас этот рынок имеет первостепенное значение, не только из-за объёма продаж, но и потому что это рынок знатоков, культура вина тут имеет глубокие корни. По этой причине очень престижно быть представленном на этом рынке.

– Говоря о Великобритании, мы не можем не вспомнить о «брексите». Что он означает для производителей и экспортёров вина?

– В самом деле, возникает много неопределенности из-за того, что мы не знаем, какими будут новые правила. Это нас беспокоит. Необходимо получить информацию об этом, как можно быстрее, чтобы можно было заключать контракты. С другой стороны, предприниматели привычны к постоянным переменам. Поэтому я не сомневаюсь, что мы сможем адаптироваться к новым условиям на британском рынке.

– А к каким последствиям для вас приведёт так называемый «жёсткий брексит» – выход без сделки?

– Последствия будут проявляться постепенно, следуя логике рынка. В зависимости от ситуации на рынке изменится будет меняться поведение британских потребителей. Но остается вопрос: будет ли потребление сокращаться, упадут ли цены? Виноделы будут внимательно следить за тем, что происходит, и на этом основании будут принимать решение.

– Значит, к «брекситу» вы готовитесь?

– Мы находимся в постоянном контакте с нашими британскими партнёрами, которые, должен вам сказать, вполне спокойны. В конце концов, нам не раз доводилось переживать трудности и с этим мы тоже справимся.

– Поэтому вы уверены, что решение будет найдено?

– Не сомневаюсь в этом.