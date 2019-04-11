Триполи: число жертв растёт

В Ливии жертвами боёв между силами Правительства национального согласия и Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара на подступах к Триполи, по данным ООН, стали уже около 60 человек, восемь тысяч жителей столицы были вынуждены покинуть свои дома. В плен попали 190 солдат Ливийской национальной армии.

Вооружённое противостояние должно быть немедленно остановлено — об этом заявил в генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также выразил крайнюю обеспокоенность положением беженцев и внутренне перемещенных лиц в Ливии.

"Ещё есть время остановиться. Необходимо заключить перемирие, прекратить боевые действия, чтобы избежать худшего — кровавой битвы за Триполи".

В пригороде Триполи центр временного размещения нелегальных мигрантов и беженцев оказался на линии огня и представители ООН вывезли людей в безопасное место.