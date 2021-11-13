Участники конференции по Ливии поддержали сроки избирательного процесса

В Париже завершилась Международная конференция по Ливии, участники встречи под председательством президента Франции Эммануэля Макрона поддержали сроки ливийского избирательного процесса и призвали страны - члены ООН, международные и региональные организации направить на предстоящие выборы своих наблюдателей.

Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи заявил: "Итоги этой конференции соответствуют стремлению народа Ливии к проведению президентских и парламентских выборов 24 декабря, принимая во внимание необходимость разрешения спорных моментов, чтобы позволить полноценное участие всех сторон и принятие результатов выборов".

Накануне силы генерала Халифы Хафтара без указания сроков объявили, что 300 иностранных наемников, сражающихся на их стороне, покинут Ливию по настоянию Франции. Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Париже заявил: "Турция и Россия должны без промедления вывести своих наемников и военные силы, присутствие которых угрожает стабильности и безопасности всего региона".

Участники конференции договорились препятствовать незаконному ввозу мигрантов и торговле людьми и расширить предоставление гуманитарной поддержки стране. Премьер министр Италии Марио Драги подчеркнул: "Ситуация становится невыносимой из-за постоянных высадок мигрантов на берега Италии. Европейский союз должен прийти к согласию по этому вопросу, мы должны больше вкладывать в Ливию, тратить в Ливии больше денег, чтобы помочь ливийцам создать более человечные условия для этих миграционных процессов".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что качество подготовки к предстоящим выборам в Ливии должно быть таким, чтобы результаты голосования не могли быть подвергнуты сомнению. "Я бы сосредоточился не на приверженности какой-то дате, тем более что она была достаточно искусственно выбрана, я бы сконцентрировался на качественной подготовке избирательного процесса с тем, чтобы эти выборы не оставили шанса кому бы то ни было подвергнуть их сомнению", — сказал Серней Лавров

Согласно решению Форума ливийского политического диалога, президентские и парламентские выборы в стране должны пройти 24 декабря. Для их проведения должна была быть подготовлена законодательная база: новые законы о выборах главы государства и депутатов. Их парламент принял в сентябре и октябре соответственно.

Однако Госсовет Ливии заявил, что принятие закона о парламентских выборах идет вразрез с Ливийским политическим соглашением, включенным в Конституционную декларацию. Не устроил Госсовет и закон о выборах президента. Камнем преткновения стала статья, дающая право баллотироваться военным, что открывает путь к выдвижению фельдмаршала Халифы Хафтара, который уже временно сложил с себя полномочия командующего Ливийской национальной армией. В связи с этим Госсовет ранее призвал отложить президентские выборы до 2023 года из-за невозможности их проведения в нынешних условиях.