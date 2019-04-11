Оскорбил маму арбитра - дисквалифицировали на 8 игр

Для нападающего мадридского "Атлетико" Диего Косты нынешний сезон закончился гораздо раньше, чем он ожидал.

В прошедшие выходные в матче чемпионата Испании, в котором "Барселона" принимала на своем поле "Атлетико", Коста на 28-й минуте получил красную карточку за оскорбление в адрес арбитра Хесуса Хиля Мансано. В рапорте по итогам встречи судья указал, что футболист использовал уничижительные высказывания в адрес его матери.

Позже Коста попытался оправдаться и заявил, что никого мол не оскорблял. Однако произнесенные им слова были отчетливо слышны на аудиозаписи с микрофона арбитра. В итоге Королевская испанская федерация футбола дисквалифицировала форварда мадридского клуба на 8 матчей.

Учитывая, что из Кубка Испании и Лиги чемпионов "Атлетико" уже выбыл, сезон для Косты можно законченным. По крайней мере на клубном уровне. Что касается сборной Испании, то в июне она проведет два отборочных матча к Евро-2020, однако в заявку национальной команды Диего Коста не попал.