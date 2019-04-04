Кокорину и Мамаеву продлен срок ареста

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев останутся под стражей как минимум до конца сентября. Также суд продлил арестам двум другим обвиняемым – брату Кокорина Кириллу и их общему приятелю Александру Протасовицкому. Защита просила отпустить спортсменов из СИЗО под домашний арест или подписку о невыезде. Адвокаты говорят, что в материалах дела допущено множество ошибок.

"Суд, прежде всего, сослался на тяжесть обвинения, которое, как мы изначально говорили, было надуманно. Это искусственно созданное обвинение в хулиганстве в отношении всех фигурантов. Суд, прежде всего, свои доводы акцентировал на тяжести совершенного преступления по эпизоду хулиганства", - заявил адвокат Игорь Бушманов.

Рассмотрение дела начнется 9 апреля. Спортсмены уже провели в СИЗО почти полгода. В начале октября за один день Мамаев и Кокорин устроили две драки. Сначала они избили водителя ведущей "Первого канала", а позже устроили потасовку в одном из московских кафе. Пострадавшим оказался глава департамента Минпромторга Денис Пак.