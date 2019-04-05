Футбольное поле из пластика

Прошедший год назад чемпионат мира по футболу в России оставил о себе не только теплые воспоминания, но и гору одноразовой посуды из пластика. После завершения мундиаля организаторы предложили ФИФА утилизировать часть отходов и сделать из них искусственное покрытие для футбольного поля.

На изготовление ушло 2,5 тонны пластикового мусора или 50 тысяч одноразовых стаканчиков. Проект обошелся в 10 млн. рублей, но результат ожидания оправдал. Новое футбольное поле было представлено рядом с сочинским стадионом "Фишт", на котором проходили игры ЧМ-2018.

Поливать не надо, устойчивость к износу высокая. По словам игроков, которые провели на новом поле товарищеский матч - а среди них был чемпион мира Марко Матерацци - ощущение, как будто играешь на настоящем газоне, единственное отличие - покрытие белоснежное, что непривычно.