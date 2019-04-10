Выборы в Израиле: Нетаньяху празднует победу

В Израиле завершается подсчет голосов по итогам внеочередных парламентских выборов. Но уже сейчас понятно, что действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху может праздновать победу.

Его партия "Ликуд" получает около 35 мест в Кнессете в то время, как главный соперник - центристский блок "Кахоль-Лаван" - набирает примерно столько же. Однако, как отмечают наблюдатели, преимущество все равно на стороне Нетаньяху, поскольку он сможет заручиться поддержкой многочисленных партий правого толка для создания коалиционного правительства.

"Весь вопрос лишь в том, какую цену запросят у Нетаньяху его союзники по коалиции. Еще перед выборами он пообещал, что в случае победы аннексирует территории к западу от реки Иордан. Теперь это обещание, похоже, придется выполнять. И это, конечно, не пойдет на пользу палестино-израильскому урегулированию", - сообщает наш корреспондент Билл Нили.

В последние годы Израиль и без того вел строительство еврейских поселений на оккупированных территориях без оглядки на ООН. Теперь же этот процесс рискует активизироваться ввиду усиления крайне правых партий на выборах. Это означает, что принцип "два государства для двух народов" с созданием независимой Палестины бок о бок с Израилем будет поставлен под вопрос. Во всяком случае такие опасения высказывают арабские наблюдатели.

"Я думаю, что нынешнее голосование на выборах в Кнессет отчетливо показало, что израильтяне в большинстве своем выстают за продолжение политики апартеида по отношению к нам палестинцам. Согласно экзитполам, в новом составе Кнессета лишь 18 депутатов из 120 выступают в поддержку двух независимых государств на основе границ 1967 года. То есть три четверти депутатов нового созыва - против такого принципа", - заявил Euronews Саиб Эрекат, главный переговорщик с Израилем со стороны палестинцев.

Если действующему премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху удастся по итогам парламентских выборов сформировать коалицию, то он сможет возглавить правительство в пятый раз и по продолжительности пребывания у власти обойдет даже отца-основателя Израиля Давида Бен-Гуриона.