Биби побеждает Бени: Нетаньяху получает преимущество над Ганцем

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обеспечил себе победу на внеочередных парламентских выборах в Израиле за счет электорального преимущества правых и религиозных партий, которые вместе получают после подсчета свыше 90% голосов в общей сложности свыше половины - 65 - из 120 мест в Кнессете следующего созыва.

Об этом сообщает ТАСС, сслылаясь на цифры, опубликованные государственным радио "Кан".

ЦИК Израиля указывает, что к настоящему моменту подсчитано свыше 4 миллионов бюллетеней. Из них чуть более 26% отданы за "Ликуд", с которым соперничает блок "Кахоль-Лаван", за него было отдано чуть менее 26%, разделяет их примерно треть процента уже подсчитанных голосов избирателей.

Бени Ганц с женой и сторонниками Фото Рейтер

Нетаньяху намерен получить мандат премьер-министра Израиля в пятый раз Фото Рейтер

На сайте самого Кнессета, публикующего результаты онлайн, сообщается, что "Кахоль-Лаван" получает 35 депутатских мандатов. Поровну с "Ликудом".

"Рейтер" отмечает, что по сравнению с прошлым составом парламента "Ликуд" увеличивает свое присутствие на пять дополнительных мест, и это, по мнению агентства, означает для Нетаньяху политическую победу.

Первые экзит-поллы указывали, что "Кахоль-Лаван" и его лидер Бени Ганц получаютт 37 мест в парламенте, а "Ликуд" - 36.

Явка на выборах составила почти 68%.