Израильтяне голосуют за безопасность

В день парламентских выборов в Израиле действует режим блокады палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, закрыты переходы на границе с сектором Газа. Безопасность обеспечивают 17 тысяч полицейских, пограничников и гражданских охранников.

Наблюдатели отмечают, что на фоне внешних угроз вопрос безопасности на этих выборах для израильтян стал решающим фактором.

Жители поселка Мишмерет, расположенного на северо-востоке Тель-Авива, с такой угрозой напрямую столкнулись две недели назад: в результате взрыва ракеты, направленной из сектора Газа боевиками радикального движения ХАМАС, были повреждены 30 домов, один уничтожен полностью. В семье Джонатана Вульфа ранения получили семь человек.

Он говорит, что дом будет отстроен заново: "Это наша земля. Мы здесь живём, здесь мы выросли, здесь мы и останемся".

Вдоль границы с сектором Газа живут 70 тысяч израильтян. Сосед Джонатана Лиор говорит: "Думаю, что в мире немногие понимают, что значит жить в такой ситуации. И зачастую даже соглашаются с тем, что мы должны так жить, они говорят — у вас проблемы с палестинцами, поэтому это нормально, что иногда в дома на территории Израиля попадают ракеты".

Акции протеста и беспорядки на границе начались в марте прошлого года: палестинцы требуют ослабить блокаду сектора Газа и разрешить беженцам вернуться на территории, которые теперь принадлежат Израилю. За это время тысячи участников столкновений получили ранения, десятки погибли.