Прогноз выборов в Европарламент: потери центристов и рост фракции либералов

За последние два месяца две крупнейшие фракции в Европейском парламенте - правоцентристская "Европейская народная партия" (ЕНП) и левоцентристские "Социалисты и демократы" (СД) - постепенно набирают популярность, согласно опросам социологической службы Europe Elects ("Выбор Европы"). Несмотря на это их представительство в Европарламенте после майских выборов вероятно значительно сократится.

Служба Europe Elects занимается сбором результатов соцопросов и их обработкой в преддверии европейских выборов. По мнению специалистов, причина некоторого роста популярности этих двух фракций - в общей неопределенности в связи с "бекситом" и снижении интереса к проблемам миграции.

"Люди видят, что творится с "брекситом", и потому многие избиратели отворачиваются от популистских движений из-за царящей неопределенности, - комментирует для Euronews глава соцслужбы Europe Elects Тобиас Шминке. - Тема миграции также теряет важность, и потому у правых партий остаётся меньше опор для мобилизации избирателей."

Ожидается серьёзное сокращение числа кресел

Несмотря на некоторое оживление интереса в последние месяцы к фракциям ЕНП и СД, обе политические группы, согласно прогнозам, понесут значительные потери на выборах по сравнению с результатами 2014 года. При этом, по прогнозам Europe Elects, правоцентристы потеряют 37 мест, а левоцентристы - 56 мест.

Успех ALDE

Альянс либералов и демократов за Европу, ALDE также набирает силу, завоевывая поддержку избирателей, в основном, по словам Шминке, благодаря тому как складывается политическая конъюнктура в последние месяцы, в частности, во Франции и в Румынии. Партия En Marche ("Вперед, республика!"), которая, как ожидается, присоединится к либеральной ALDE и учитывается в прогнозах уже в составе этого альянса, медленно поднимается в рейтингах популярности после "аудиенции с народом" президента Эммануэля Макрона, которая последовала за несколькими месяцами масштабных протестов "жёлтых жилетов". Между тем в Румынии избиратели обращаются к ALDE, поскольку рейтинг правящей Социал-демократической партии сильно пошатнулся из-за коррупционных скандалов.

Согласно прогнозам Europe Elects, либерал-демократы ALDE увеличат своё представительство в Европарламенте на 39 кресел, если французская En Marche поддержит эту фракцию.

Прогнозируемый расклад сил в Европейском парламенте по странам - на графике ниже:

Приведенная ниже схема иллюстрирует динамику прогнозируемых результатов голосования с момента проведения Европейских выборов в 2014 году.