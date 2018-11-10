Борьба с укреплением экстремистской идеологии станет ключевым положением кампании «Альянса либералов и демократов за Европу» на предстоящих выборах в Европарламент. Соответствующая декларация была принята по итогам съезда организации в Мадриде.
Европейские либерал-демократы объявляют войну экстремистской идеологии
Европейские либерал-демократы объявляют войну экстремистской идеологии
В АЛДЕ считают, что борьба с радикализмом не должна ограничиваться законодательными запретами. «Мы должны предложить позитивную программу. Мы должны вернуть надежду на лучшее будущее для европейцев и я имею в виду именно это, когда я говорю о борьбе с климатическими изменениями, о социальной интеграции, о безопасности для наших европейских граждан», — объясняет со-основательница партии «Вперёд, Республика!» Астрид Паносян.
Одной из важнейших тем для европейских партий остаётся брексит. Лидер «Либеральных демократов» Великобритании Винсент Кейбл считает, что есть ещё шанс обратить процесс выхода Королевства из ЕС, если британский парламент не поддержит соглашение о брексите:
«Я думаю, велика вероятность, что мы сможем добиться необходимого большинства для проведения повторного референдума по вопросу о сохранении членства в Евросоюзе».
«Альянс либералов и демократов за Европу» занимает четвёртое место по численности фракции в Европейском парламенте, уступая первенство Европейской народной партии,Социал-демократам и консерваторам. Из Мадрида передаёт корреспондент Euronews Исабель Маркес да Силва:
Понятия «неолиберализм» и «нелиберальная демократия» воспринимаются в обществе негативно. По этой причине АЛДЕ гораздо чаще говорит о прогрессивном либерализме и демократии в своей предвыборной кампании, которая должна активизироваться в начале 2019 года.