Предвыборное путешествие по Европе: чего хотят "желтые жилеты"?

Телеканал Euronews продолжает свое путешествие по странам ЕС на фоне грядущих выборов в Европейский парламент. Голосование пройдет в мае, ну а пока мы приехали в Нарбонн. Этот курортный город на юге Франции известен не только своими пляжами, но и тем, что в начале протестного движения в стране Нарбонн стал одним из центров выступлений "желтых жилетов".

Мы встретились с некоторыми участниками движения, и они нам объяснили, почему вот уже пять месяцев во Франции продолжаются протесты против правительства и что "желтые жилеты" намерены делать дальше.

Сильви: "Добрый день, меня зовут Сильви. Я из Нарбонна, мне 47 лет. Я присоединилась к "жилетам" 17 ноября прошлого года. Причина очень простая - жизнь стала слишком дорогой. Это недопустимо, что сегодня мы просто не можем позволить себе нормально жить на то, что зарабатываем".

Лали: "Я живу на пособие в 480 евро. И на эти деньги мне надо платить за электричество: недавно счет получила - 162 евро. А еще за воду - это 170 евро. Вот и считайте. После оплаты вообще всех счетов, мне на жизнь остается евро пятьдесят. И на это я должна жить целый месяц - еду покупать, другие продукты. Вот такая арифметика".

Уильям: "Правительство удивляется, что люди недовольны. Так они и должны быть недовольны. Если так продолжится, то нам придется создать свою партию, как в Италии или Испании. Я думаю, рано или поздно это случится. Во всяком случае, я на это надеюсь. К сожалению, если вы не занимаетесь политикой, то никто с вами разговаривать и слушать вас не будет".

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