ООН осуждает авиаудар по Триполи

Организация Объединённых Наций выступила с резким осуждением авиаудара по аэропорту Триполи, в результате чего воздушная гавань была закрыта, рейсы отменены, персонал эвакуирован. О нанесённом ущербе точной информации нет.

В ООН заявляют, что Митига — единственный в стране функционирующий международный аэропорт — играет ключевую роль для доставки гуманитарной помощи в Ливию.

Стефан Дюжаррик, представитель Генерального Секретаря ООН:

«Эскалация в районе Триполи заставила 3400 человек бежать, спасаясь от насилия. Мы призываем ко временному гуманитарному перемирию, чтобы предоставить помощь гражданским и раненым и дать им свободно выйти из зоны боевых действий».

Ливийская национальная армия фельдмаршала Хафтара признала причастность к авианалёту; по словам её представителей, целью были позиции и боевые самолёты признанного ООН Правительства национального согласия.

Наступление Хафтар начал на прошлой неделе, объявив, что борется с терроризмом. Триполи обвиняет фельдмаршала в госизмене и попытке государственного переворота. Ряд международных организаций призвали к прекращению огня.

Жертвами боёв, по данным Правительства национального согласия, стали уже более 40 человек с обеих сторон, включая мирных жителей.