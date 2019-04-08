Лавров: НАТО - причина кризиса в Ливии

Россия выступает за то, чтобы сами ливийцы определяли свою судьбу. Об этом глава МИД РФ сергей Лавров заявил в Каире по итогам переговоров с министром иностранных дел Арабской Республики Египет Самехом Шукри.

Сергей Лавров отметил: "Мы выступаем за то, чтобы не было попыток в одностороннем порядке назначать виновных. Причина ливийского кризиса заключается в том, что НАТОвцы сделали с этой страной в 2011 году. Именно с тех пор она превратилась в разрушенное государство (давайте называть вещи своими именами) и в "чёрную дыру", через которую на юг идут террористы, незаконная контрабанда оружия, а на север — потоки нелегальных мигрантов".

В воскресенье Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Ливии с призывом к вооружённым силам, выступающим на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, остановить наступление на Триполи. Информационное агентство AFP сообщает, что российская делегация настаивала на том, чтобы призыв был обращён ко всем вооружённым силам в Ливии, но США отвергли эту формулировку.