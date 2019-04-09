Досрочные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня. Исполняющий обязанности главы государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что принял это решение по итогам консультаций со спикерами парламента и с бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым.

Решение о досрочных выборах важное и необходимое. Благодаря Елбасы мы построили успешное, авторитетное в мире государство. Казахстан занял достойное место в международном сообществе. С нашей страной считаются во всем мире. Касым-Жомарт Токаев и.о. президента Казахстана

В числе потенциальных кандидатов в президенты Казахстана упоминали самого Токаева, а также дочь Назарбаева Даригу, которая стала спикером Сената. Её представитель, впрочем, заявил, что она не намерена выдвигать свою кандидатуру.

Люди на улицах Алма-Аты говорят, что считают именно Токаева преемником Назарбаева:

- Я бы отдала свой за Касым-Жомарт Токаева. Я полностью доверяю выбору первого президента, я считаю, что он достойный кандидат.

- Я не знаю, кто там [в списке кандидатов]. Но как бы не было старых бойцов. Не хочу, они так достали все.

- В принципе, тут результат очевиден, многие как бы догадываются, кто может стать следующим президентом.

Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку 19 марта. Он объяснил своё решение сменой поколений. При этом Назарбаев сохранил за собой ряд полномочий, в том числе пост главы Совета безопасности Казахстана .