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Россия

Токаев передал Путину привет от Назарбаева

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 Андрей Позняков 
Токаев передал Путину привет от Назарбаева
Авторское право
Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS
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Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Москве с российским лидером Владимиром Путиным в рамках первого заграничного визита в этой должности. Токаев пообещал продолжать прежнюю политику официального Нурсултана.

Отношения у нас постоянно развиваются по восходящей линии и, как любит говорить Нурсултан Абишевич Назарбаев, являются эталонными, поэтому моя задача состоит в том, чтобы обеспечить преемственность данной стратегии.
Касым-Жомарт Токаев
И.о. президента Казахстана

Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку с поста президента 19 марта. Он руководил страной почти три десятилетия и объяснил своё решение сменой поколений. Глава Сената Касым-Жомарт Токаев по закону стал главой республики до следующих выборов, которые намечены на декабрь следующего года.

Видеомонтаж • Андрей Позняков