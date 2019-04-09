Китай открывает свой рынок для инвестиций

Евросоюз и Китай готовы заключить всеобъемлющее инвестиционное соглашение в 2020 году. Таковы результаты саммита ЕС-КНР в Брюсселе. В совместном заявлении по итогам встречи говорится, что стороны договорились достичь необходимого прогресса в отношении обязательств по либерализации уже в этом году. Китай, представленный премьером Госсовета Ли Кэцяном, согласился обеспечить сбалансированность промышленных государственных дотаций и поддержал предложения по реформированию ВТО для противодействия торговым войнам.

"Раньше мы были наивны, - говорит Лин Готлз из Европейского институт азиатских исследований. - А вот сейчас, думаю, мы переходим от стратегического партнерства к своего рода стратегической конкуренции. Я называю это "конкурентное партнёрство", где сотрудничество и соревнование идут рука об руку. Это уравновешивает отношения ЕС и Китая".

В Брюсселе похоже расстались с надеждой на то, что после вступления в ВТО Пекин будет добровольно следовать правилам свободной торговли и перенимать либеральную модель рыночной экономики. 26 марта на встрече в Париже с участием председателя КНР, президента Франции, канцлера ФРГ и главы Еврокомиссии первоочередным стал вопрос об открытом допуске европейских предприятий на китайский рынок.

Набрав экономическую силу, Поднебесная не спешила трансформировать свою экономику, управляемую государством, в одностороннем порядке используя правила и нормы свободного рынка для получения преимуществ перед конкурентами.