"Вкратце из Брюсселя": США, КНР, ЕС и G20

Главы Еврокомиссии и Евросовета Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск прибыли на саммит "Большой двадцатки", чтобы защищать европейских производителей. Однако главные полководцы в торговой войне - американец Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин. За ними будут внимательно наблюдать в Аргентине руководители остальных экономически развитых стран.

Война плакатов между Брюсселем и Будапештом

Лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт обвиняет венгерского премьера Виктора Орбана в коррупции и попытках разрушить Европу. Лозунг такого содержания провезли недавно на грузовике по улицам Брюсселя.

А теперь на автофургоне в Будапеште появился плакат, утверждающий, что Верхофстадт поддерживает иммиграцию, а якобы из-за неё в Евросоюзе произошло много терактов.

Верхофстадт назвал такой выпад против него скандальным.

Призыв к экстрадиции Груевского

Eвропарламент призвал Венгрию выдать бывшего премьера Республики Македония, Николу Груевского приговорили в Скопье к двум годам тюрьмы за злоупотребление служебным положением, и Венгрия дала ему политическое убежище. В Будапеште считают, что вопрос об экстрадиции Груевского должны решить органы правосудия, ва не руководство страны.

Бельгийские АЭС озадачили юристов

Европейские органы правосудия выразили сомнение в законности продления срока службы двух атомных реакторов в Бельгии. Ведущий юрист утверждает, что решение было принято без должной оценки его экологических последствий. Он, однако, допустил, что АЭС смогут ещё десять лет легально производить электроэнергию.

Состояние стареющих станций Тианж и Дуль вызывает беспокойство населения в Бельгии и соседних странах.