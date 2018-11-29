В программе "Вкратце из Брюсселя":
"Вкратце из Брюсселя": США, КНР, ЕС и G20
"Вкратце из Брюсселя": США, КНР, ЕС и G20
Главы Еврокомиссии и Евросовета Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск прибыли на саммит "Большой двадцатки", чтобы защищать европейских производителей. Однако главные полководцы в торговой войне - американец Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин. За ними будут внимательно наблюдать в Аргентине руководители остальных экономически развитых стран.
Война плакатов между Брюсселем и Будапештом
Лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт обвиняет венгерского премьера Виктора Орбана в коррупции и попытках разрушить Европу. Лозунг такого содержания провезли недавно на грузовике по улицам Брюсселя.
А теперь на автофургоне в Будапеште появился плакат, утверждающий, что Верхофстадт поддерживает иммиграцию, а якобы из-за неё в Евросоюзе произошло много терактов.
Верхофстадт назвал такой выпад против него скандальным.
Призыв к экстрадиции Груевского
Eвропарламент призвал Венгрию выдать бывшего премьера Республики Македония, Николу Груевского приговорили в Скопье к двум годам тюрьмы за злоупотребление служебным положением, и Венгрия дала ему политическое убежище. В Будапеште считают, что вопрос об экстрадиции Груевского должны решить органы правосудия, ва не руководство страны.
Бельгийские АЭС озадачили юристов
Европейские органы правосудия выразили сомнение в законности продления срока службы двух атомных реакторов в Бельгии. Ведущий юрист утверждает, что решение было принято без должной оценки его экологических последствий. Он, однако, допустил, что АЭС смогут ещё десять лет легально производить электроэнергию.
Состояние стареющих станций Тианж и Дуль вызывает беспокойство населения в Бельгии и соседних странах.