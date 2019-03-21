ЕС-КНР: сотрудничество или сопротивление?

Сотрудничать с Китаем, пользуясь щедрыми инвестициями, но уступая контроль над стратегическими предприятиями и отраслями, или сопротивляться его проникновению на европейский рынок, в соответствии с принятой Европарламентом в середине февраля и одобренной странами-членами в начале марта директивой? Такой вопрос стоит сегодня - в день, когда Председатель КНР начинает официальный визит по странам ЕС, перед руководством 28-ми.

Первый пункт в программе Си Цзиньпиня - Италия. Планируется, что Рим и Пекин подпишут меморандум о сотрудничестве в рамках инициативы "Один пояс - один путь", открыв среди прочего китайскому капиталу доступ в порт Триеста.

“Мы становимся важным узлом глобальной торговой сети, - говорит Зенон Д'Агостино, глава порта Триеста. - Мы станем заметными в глазах ведущих мировых игроков, сегодня Китай - один из них".

На страны Южной Европы приходится, по данным аналитической компании Rodhium Group, львиная доля китайских инвестиций в ЕС: 13 %. Подписав меморандум, Италия присоединится к Португалии и Греции, за последние годы открывших свои ключевые промышленные и транспортные объекты госинвестициям из КНР.

"В итальянском правительстве утверждают, что в фокусе внешней политики Рима по-прежнему Европа и НАТО, - передает из Триеста наш специальный корреспондент Серджио Кантоне. - Соглашение с Китаем должно стимулировать итальянскую экономику, которая переживает стагнацию. Но в среднесрочной перспективе, не исключают обозреватели, за подобное сотрудничество нужно будет заплатить политическую цену".

На местном уровне предпринимателей не может не радовать перспектива китайских вложений в Триест и его порт. Многие приводят пример афинского порта Пирей, испанских Валенсии и Бильбао.

“Подписание соглашения с Китаем приведет к росту сектора услуг и местной экономики в целом, - рассуждает Федерико Пакорини, местный предприниматель. - Триест увеличит свой вес на европейском рынке”.

Вашингтон, вступивший в торговую войну с Пекином, неоднократно предупреждал Рим от опасностях, связанных с участием в проекте "Один пояс - один путь". Как заявил недавно представитель Белого дома, не факт, что итальянский бизнес сорвет крупные дивиденды от сотрудничества, зато "репутация Италии будет подмочена надолго".

"Италия должна выбрать между 70-летними отношениями с величайшей демократией в мире - Америкой, и отношениями с Китаем, - говорит член партии Сильвио Берлускони "Вперёд, Италия!" Джулио Камбер. - Если итальянцы думают, что смогут усидеть на 2 стульях, это не столько наивно, сколько глупо!"

По данным Rodhium Group, в прошлом году КНР инвестировал в Европу 17,3 млрд евро, из них 45 % приходится на Великобританию, Германию и Францию. Итальянское руководство хотело бы примкнуть к этому клубу избранных.

"Убежден, что меморандум сыграет чрезвычайно положительную роль, - говорит писатель Паоло Румис. - Он возвращает Триесту ключевое место, которое тот занимал, когда речь шла о стратегиях великих империй. Именно так обстояло дело в годы расцвета нашего города: между концом XIX и началом XX века, перед тем, как разразилась Первая мировая война".

Иное мнение у 14 государств ЕС, в том числе Франции и Германии, включивших в национальное законодательство тексты, воздвигающие препятствия на пути китайского капитала.