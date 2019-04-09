На ретро-автомобиле - в будущее!

Если вы живёте в Великобритании и хотите не только сохранить свой ретро-автомобиль, но и ездить на нём повсюду без проблем, то вам стоит об этом задуматься уже сейчас. Британские города, озаботившись чистотой воздуха, один за другим запрещают старым автомобилям проезд по центральным улицам.

Мэттью Куиттер нашёл решение дилемме, превратив Morris Minor 1953 года в электромобиль.

"На дорогах Великобритании сейчас, по моим подсчётам, 37 миллионов автомобилей. А во всём мире, насколько я знаю, более миллиарда. Думаю, никто не будет оспаривать тот факт, что нам надо сократить выбросы в атмосферу, но тогда возникает вопрос: что же делать со всеми этими автомобилями? Выбросить их на свалку? Все 37 миллионов? Но зачем, если всё с ними в порядке, кроме двигателя?"- задался вопросом Мэттью и решил открыть в Лондоне свой стартап.

Сейчас он работает уже вовсю, оснащая ретро-автомобили технологией 21-го века - экологически чистыми электродвигателями. После трансформации эти машины способны проехать без подзарядки около 64 км и развивать максимальную скорость 88 км / ч.

"Это один из способов использования старых автомобилей, - говорит Мэттью. - Мы можем брать такие машины, к которым у людей уже сформировалась эмоциональная привязанность, машины, которые люди считают привлекательными , и преобразовывать их. Так что если кто-то увидит такой автомобиль на шоссе, то и не догадается, что это электромобиль. Просто увидит, что едет классная машина".

Компания Куиттера London Electric Cars не одинока: такие "гаражи-бутики" (так их называют) растут, как грибы после дождя, по всему миру, от Токио до Южной Калифорнии.

Миллионы поклонников ретро-автомобилей не хотят расставаться со своими старомодными любимцами, и были бы не прочь сделать их более экологичными. Но это удовольствие пока могут позволить себе далеко не все: переоборудование автомобиля может обойтись в 20-23 тыс евро, в основном из-за стоимости компонентов. Да и работы тут на 3-6 месяцев.

Но у Куиттера теперь другая цель: найти варианты более дешёвых комплектов для трансформации.