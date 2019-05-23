Самый старый в мире Porsche Type 64 уйдет с молотка

Sotheby's выставит на аукцион самый старый из уцелевших автомобилей немецкого бренда Porsche Type 64, сохранившийся в единственном экземпляре. Автомобиль был собран в 1939-40 специально для участия в гонке Берлин-Рим, которая так и не состоялась. Всего было создано три таких машины.

Маркус Гориг, эксперт Sotheby's: "Это настолько невероятно, что в это практически невозможно поверить. Детали автомобиля подогнаны одна к другой. Их ни разу не меняли, только следили за их состоянием. Эта машина - часть истории, она уникальна".

Один из трёх экземпляров этой модели был уничтожен во время Второй мировой войны. Ещё один был найден при освобождении Германии американскими солдатами, которые отрезав крышу автомобиля, катались в нём, как в кабриолете. Вскоре машина была разобрана на части. Остатки шасси обнаружили несколько десятилетий спустя и восстановили с помощью современных технологий. Сегодня на восстановленный автомобиль можно посмотреть в Музее автомобилей "Петерсен" в Лос-Анджелесе.

Единственный экземпляр оригинальной сборки был восстановлен и доработан после войны знаменитым итальянским дизайнером Батистой Пеннинфариной. В 1949 году у наследника семьи Порше его выкупил австрийский автогонщик Отто Матэ. Он не раз участвовал в заездах на своей Porsche Type 64 и в 1950-х годах был ведущим австрийским гонщиком. Чемпион "Формулы-1" Ники Лауда отзывался о Матэ как о своём спортивном кумире.

В последний раз Матэ привозил редкий болид на показ в калифорнийский Монтерей в 1982 году. После смерти Матэ в 1995 году Porsche Type 64 купил австрийский энтузиаст Томас Грубер, который возил уникальный болид по разным автомобильным шоу. И вот легенда автомобилестроения и автогонок снова на рынке.

Уникальный Porsche-64 выпуска 1939 года уйдёт с молотка в августе 2019 г. 1 2 Аэродинамические формы Porsche-64 были созданы авиационными инженерами 1 2 4-цилиндровый мотор разгонял Porsche-64 до 160 км/ч APTN 1 2 Под капотом уникального Porsche-64 выпуска 1939 года APTN 1 2 Уникальный Porsche-64 выпуска 1939 года на предаукционном показе APTN 1 2 Почти полвека машина принадлежала австрийскому гонщику Отто Матэ APTN

Автомобиль, который пережил войну и за 80 лет сменил всего четырех владельцев, будет продан на торгах Sotheby's в Калифорнии 15-17 августа. По предварительным оценкам, цена Porsche может составить 15-20 миллионов долларов.