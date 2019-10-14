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Ретро-ралли "Тур Корсики"

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 Андрей Позняков 
Ретро-ралли "Тур Корсики"
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Старый Ford оказался быстрее старых BMW и Porsche: так завершилась 19-е ретро-ралли «Тур Корсики». Экипаж Франсуа Фулона и Себастьяна Матте на гоночном Ford Escort Mk II 1970-х гг. признан лучшим в основной категории «Классика» — в напряжённом противостоянии он всего на секунду опередил BMW M3 Кристофа Казановы и Стефана Делло, третье время показал Porsche 911 Кристиана Келдера и Патрика Шьяппа.

Ретро-версия «Тура Корсики» проходит с 2001. Сейчас в этом ралли участвуют десятки автомобилей. На старт допускаются модели, выпущенные в период с 1947 по 1990-й. Собственно гоночные этапы в этом году заняли 348 км, а общая протяжённость маршрута составила более 900 км.

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