«Американцы нам не мешают»

На Филиппины прибыл отряд российского Тихоокеанского флота: противолодочные корабли «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц», а также танкер «Иркут».

Это уже шестой визит российских военных кораблей на Филиппины за несколько лет с момента избрания президента Родриго Дутерте, который взял курс на укрепление связей с Москвой.

В это же самое время на Филиппинах идут совместные с США учения, в которых принимает участие десантный авианосец «Уосп» (LHD-1).

«Когда мы договаривались с нашими филиппинскими коллегами, планировали наши действия, — мы не знали, что будет одновременно что-то проходить. Это абсолютно нам не мешает и не оказывает никакого влияния», — рассказал командир отряда, капитан 1-го ранга Сергей Алантьев.

При этом сами филиппинцы обеспокоены растущим напряжением в отношениях с Китаем: речь идёт об островке Титу в архипелаге Спратли. Там находится филиппинская военная база, но и Пекин считает его своим. Дутерте несколько дней назад прямо призвал китайцев оставить остров в покое.

Российская корабельная группа в конце апреля примет участие в совместных с Китаем морских учениях.