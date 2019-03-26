Китай — это угроза для ЕС?

Европейский Союз считает, что его безопасности может угрожать разработка технологии 5G китайской компанией Huawei. Но это реальна ли эта угроза и может ли технологическое присутствие китайцев привести к шпионажу? Вот что говорят эксперты в компьютерных системах:

Глен Форд, основатель Polint

"Конечно, это может быть угрозой. Я бы не стал доверять Китаю, но в равной степени я бы не стал доверять и американцам. Нам нужны наши собственные технологии, что в настоящий момент невозможно"

Еще один вопрос, вызывающий обеспокоенность, это соглашение между Китаем и Италией о развитии "Нового шелкового пути". Есть мнение, что так Пекин пытается ослабить влияние США, а Италию рассматривает как Троянского Коня для входа в Европу. Почему реакция настолько отличается, когда Китай подписывает соглашения с Францией? Вот мнение итальянского депутата:

Сальваторе Сису, евродепутат

"Франция ищет коммерческие возможности, но делает это с общеевропейским взглядом, давая Китаю сигналы, что Евросоюз вместе сильнее, и Китай это знает"

Европейский союз полностью пересматривает свои отношения с Китаем.

В официальных документах азиатская страна больше не значится как обычный партнер, а скорее представлена системным конкурентом. Но, по мнению экспертов, даже если Китай и представляет опасность, главная проблема в том, что правила ВТО устарели.

Глен Форд, основатель Polint

"Я не вижу, что Китай нарушает правила. Я думаю, что правила должны быть пересмотрены. Китай сейчас является мировой державой, которой он не был 15 лет назад"