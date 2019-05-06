Жёлтое море: «главное — манёвры»

В Жёлтом море завершились совместные китайско-российские морские учения. В них приняли участие полтора десятка кораблей и подводных лодок. Российскую корабельную группу возглавлял ракетный крейсер «Варяг».

Морская фаза манёвров «Морское взаимодействие-2019» началась 1-го мая.

Китайские корабли накануне учений Reuters

Поделившись на «красную» и «синюю» команды, экипажи отрабатывали сценарий досмотра подозрительных судов, спасение терпящего бедствие корабля и обнаружение лежащей на грунте аварийной подлодки. Корабельной группе помогала морская пехота и палубная и береговая авиация.

Российские и китайские морпехи у борта «нарушителя» Reuters

Завершающий этап — учебные стрельбы. Отмечается, что впервые за историю «Морского взаимодействия» стороны применяли зенитные ракеты малой дальности, успешно сбив два беспилотника.