Маттео Сальвини в США

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини прибыл в США, где провёл встречи с представителями американской администрации, в том числе и с госсекретарём Майком Помпео. "Италия готова стать ближайшим американским партнером в Европе", - заявил Сальвини, отметив близость позиций нынешних властей Вашингтона и Рима по целому ряду вопросов, в том числе в отношении Венесуэлы, Китая и Ирана.

"Способствовать росту итальянских компаний в мире - это не только наше право, но и наша прямая обязанность. Но мы должны также пресекать проникновение недемократичных стран в нашу жизненно важную инфраструктуру - я имею ввиду технологии, энергетику, связь, телекоммуникации.

В эти дни в итальянском парламенте проводятся законодательные инициативы, закрепляющие принцип приоритета обеспечения национальной безопасности над экономическими интересами, и в этом вопросе я разделяю озабоченность Америки как в отношении Китая, так и в отношении Ирана", - сказал Маттео Сальвини. Ранее он также заявил, что было бы ошибкой и со стратегической и с коммерческой точек зрения отдалять Россию от Запада, подталкивая её тем самым к сближению с Китаем.