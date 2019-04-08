Евроскептики начинают предвыборную кампанию

Глава итальянского МВД и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини объединяет силы вместе с другими европейскими политиками-популистами. Вместе они намерены создать альянс, который станет участником европейской предвыборной гонки. Среди тех, кто приехал на встречу с Сальвини в Милане, - члены партий "Альтернатива для Германии", "Истинные финны" и датской Народной партии.

"Новый альянс должен стать отражением евроскпетических взглядов, которые нас объединяют", - так пояснил идею один из советников итальянского министра.

В пятницу Сальвини встретился в Париже с лидером французского "Национального объединения". После этой встречи Марин Ле Пен написала в своем Twitter: "Мы в отличной форме и готовы побеждать на выборах 26 мая вместе с Маттео Сальвини". Правда, в итоге в Милан Ле Пен так и не приехала. Не примкнули к кампании Сальвини и некоторые другие известные евроскептики, среди которых Виктор Орбан, венгерский премьер и лидер партии ФИДЕС, и Ярослав Качиньский, лидер польской партии "Право и справедливость".